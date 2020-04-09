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شوبير: الزمالك لا يقدر على ضم أحمد فتحي

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:22 ص
أحمد فتحي
أحمد فتحي
محمد الصو
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع أحمد فتحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي، أن الفارس الأبيض لن يستطيع ضم احمد فتحي ظهير أيمن بالموسم الجديد بسبب الأزمة المالية.

وأضاف: "فتحي لن يقبل بأقل من 11 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهو ما لايستطيع الزمالك، تلبيته في الوقت الحالي".

وتابع شوبير متسائلًا: "هل لو عرض الزمالك على اللاعب، 5 ملايين جنيه في الموسم سيوافق، أعتقد أن هذا صعب خاصةً أنه يبحث عن تأمين مستقبله في أخر عقوده".

واستطرد: "اللاعب قام بنشر رسالة أحد المتابعين والذي طالبه بالاستمرار في الأهلي، عبر صفحته الرسمية ملمحًا إلى بقائه داخل الصفوف، خاصةً أن أمر رحيله إلى بيراميدز سبورت، بات صعبًا للغاية".

واختتم :"لو كان الأهلي يحتاج إلى خدمات فتحي، أتمنى الإبقاء عليه، ولكن القرار النهائي سيكون لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب".

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