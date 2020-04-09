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الولايات التحدة: منتجو النفط الأمريكيين خفضوا إنتاج النفط

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منتجي النفط الأمريكيين خفضوا بالفعل الإنتاج وإنه يملك خيارات كثيرة إذا لم تقلص السعودية وروسيا إنتاجيهما حين تجتمعان مع مصدرين آخرين يوم الخميس.

وقال ترامب للصحفيين يوم الأربعاء ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس خفضا منسقا للإنتاج ”نحن نخفض بالفعل“.

وأضاف في إشارة لاجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تعقده أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وآخرين يوم الخميس ”أعتقد أنهم سيقومون بتسوية الأمر. جرى إحراز الكثير من التقدم على مدى الأسبوع الماضي وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيتمخض عن أوبك“.


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