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روسيا تسجل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:21 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك، في بيان لها أنها أجرت حتى الآن أكثر من مليون اختبار لفيروس كورونا.

 

وأشارت الهيئة الفدرالية، إلى أن 171 ألف شخص لا يزالون يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس، في انخفاض من 185 ألفا قبل يومين.

 

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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