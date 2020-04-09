التعليم: فصل معلم حرض الطلاب على إدعاء سقوط سيستم الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم التعرف على المعلم الذي قام بتحريض الطلاب على إدعاء سقوط السيستم الالكتروني للامتحانات التجريبية واتخاذ إجراءات قانونية مشددة معه، تمهيدا لفصله من مهنة التعليم السامية وكذلك يتم الآن التعامل مع الطالبات اللاتي اشتركن في هذا العمل المؤسف.





وأضاف وزير التعليم خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، تظل مصر بمعلميها وطلابها بخير حيث أن طلاب الصف الأول الثانوي أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية ٥٨٠ الف طالب لامتحان الجغرافيا إلكترونيا.





وتوافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.





ونجح 580 ألف طالب طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان، من إجمالي 589 ألف طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحدي واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني.



