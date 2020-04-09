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التعليم: فصل معلم حرض الطلاب على إدعاء سقوط سيستم الامتحانات
الخميس 09/أبريل/2020 - 10:24 ص
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه تم التعرف على المعلم الذي قام بتحريض الطلاب على إدعاء سقوط السيستم الالكتروني للامتحانات التجريبية واتخاذ إجراءات قانونية مشددة معه، تمهيدا لفصله من مهنة التعليم السامية وكذلك يتم الآن التعامل مع الطالبات اللاتي اشتركن في هذا العمل المؤسف.
وأضاف وزير التعليم خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، تظل مصر بمعلميها وطلابها بخير حيث أن طلاب الصف الأول الثانوي أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية ٥٨٠ الف طالب لامتحان الجغرافيا إلكترونيا.
وتوافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، لأداء امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا في اليوم الرابع من الاختبارات التجريبية للطلبة، استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.
ونجح 580 ألف طالب طالبة من طلاب الصف الأول الثانوي في تأدية الامتحان، من إجمالي 589 ألف طالبطالبة بمختلف محافظات الجمهورية، بنسبة 98.5%، في تحدي واضح للدعوات المغرضة التي أطلقها أصحاب المصالح بعدم الدخول على الاختبار الإلكتروني.
الجدير بالذكر أن هذا الامتحان هو تدريب للطلاب على استخدام منصة الامتحان واختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عن استخدام الطلبة، هذا الاختبار ليس له درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.
آخر قرارات وزير التربية والتعليم ، جملة تصدرت محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، بعدما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عدة تعليمات وتحذيرات اهتم المصريون بالبحث عنها والاطلاع عليها.
امتحانات أولى وثانية ثانوي في موعدها
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي في مواعيدها المعلنة في شهر مايو ولن تستبدل بأبحاث.
توجيه مهم للرأي العام
وفي رسالة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال وزير التربية والتعليم: "لا تستمعوا لمحاولات إفشال النظام من المغرضين".
المحرضين والامتحانات
وعن محرضين الطلبة بعدم خوض الامتحانات خاصة المعلمين والموظفين بالوزارة وجه "شوقي" تحذيرا خطيرا عندما قرر فصل أي موظف في وزارة التربية والتعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض وسوف يحاسب قانونيا وجنائيًا.
وتابع، سوف تعقد الوزارة امتحانات الترم الثاني إلكترونيًا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم ولن تستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة.
الممتنعين والراسبين بالامتحانات
واستطرد، الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الإلكتروني سوف يدخل "دور ثاني" في شهر سبتمبر إلكترونيًا ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا باجتيازه، وكذلك الطالب الممتنع عن دخول الامتحان والراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.
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