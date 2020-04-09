حقيقة انتقال كورونا للإنسان عبر الزهور والنباتات

قال الدكتور محمد فوزي، مدير حديقة الأورمان: إن فيروس كورونا لا يصيب الزهور والنباتات، حيث أن النباتات لها أمراض فيروسية وبكتيرية خاصة بها.





وأشار "فوزي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الخميس، إلى أنه لا يمكن أن تنتقل أمراض من النباتات إلى الإنسان، موضحا أن هناك أطباء متخصصين في الحديقة مهمتم المرور على النباتات وعلاج أي أمراض تظهر عليها.



