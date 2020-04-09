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وكيل لاوتارو مارتينيز يعلق على انتقاله لبرشلونة

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:25 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
الفجر الرياضي

رد بيتو ياكي وكيل لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي على ما يثير عن اهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وقال ياكي لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "أنا من اكتشف لاوتارو، ونقلته إلى راسينج، وأكثر ما أدهشني كان أسلوبه، وكفاءته في السيطرة على الكرة، رغم التواجد في ملعب سيئ".

 

وأضاف: "كان عمره عندما التقينا 15 سنة، وحالته كانت صعبة عقب خوضه تجربة سيئة إثر الخضوع للاختبار في بوكا جونيورز وسان لورينزو".

 

وتابع: "لاوتارو لديه أشياء من أجويرو وأخرى من سواريز، لكن في الواقع إنه يملك كل شيء، لهذا السبب هو مختلف.. ارتباط لاوتارو في الصحافة ببرشلونة ومانشستر سيتي؟ إنه يركز فقط على ناديه، ولا يعير ما ينشر أي اهتمام، وهناك ارتياح كبير لأنه يؤدي بشكل جيد".

 

واستطرد: "ثناء ميسي على مارتينيز؟ بالتأكيد بالنسبة للاوتاور كانت كلمات رائعة من الأفضل في العالم. أعتقد أن هذا لطيف للغاية ومريح له.. هل هناك اهتمام برشلونة أو مانشستر سيتي؟ الحقيقة أنني لا أعرف، كما قلت إنه يفكر الآن فقط في ناديه".

 

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