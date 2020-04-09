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محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:31 ص
الخطيب
الخطيب
محمد الصو
تحفظ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاقتراح المقدم بشأن فصل بعض الموظفين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وتمسك بيبو، بجميع العاملين داخل النادي بفروعه الثلاث، ورفض التخلي عن أي عامل داخل القلعة الحمراء، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية المتواجدة حاليًا.

وكان بعض أعضاء مجلس الإدارة، اقترحوا تخفيف العمال والموظفين، لتخفيف الأعباء المالية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد محمود الخطيب، أن النادي سيظل يدعم جميع العمال، مهما تطورت الاحداث، والخسائر المتوقعة في ظل توقف النشاط الرياضي.

ويستمر غلق جميع فروع النادي الثلاث وجميع المحلات، بالوقت الحالي بناءً على توصية رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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