لمجابهة كورونا.. إخلاء كامل للمدن الجامعية بجامعة قناة السويس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الخميس، عن إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة؛ لإخلاء المدن الجامعية علي مستوي الجامعات المصرية.





وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير أماكن لتقديم الرعاية الصحية اذا لزم الأمر، مشيره إلى أنه لا داعي لإثارة القلق، فهذه الإجراءات هدفها الأول الحرص علي مصلحة المواطن المصري.





وأشادت الدكتورة ماجدة هجرس، بالطلاب علي الاستجابة السريعة وسرعة إخلاء المدن الجامعية مما يدل علي وعي وادراك طلاب الجامعة لما تقوم به الدولة بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة، من اجل عبور هذه الأزمة باقل خسائر ممكنه خاصة الخسائر في الانفس فالمواطن المصري وحياته هو أول أولوياتنا.





آخر الأخبار المتعلقة بكورونا





وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، أمس الأربعاء، عن خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين. وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات. وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة. وأكد المتحدث مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.



