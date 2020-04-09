توقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 30 % بسبب كورونا

توقعت شركة الاستثمار باسيفك انفستمنت مانجمنت (بيمكو) يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بنسبة 30 بالمئة في الربع الثاني، و5 بالمئة في عام 2020 بكامله، وذلك على خلفية الإغلاق القسري لشركات في أرجاء الولايات المتحدة وقفزة في البطالة بسبب جائحة فيروس كورونا سيدفعان





وقالت تيفاني ويلدنج الخبيرة الاقتصادية البارزة في بيمكو إن أدلة من تقارير للوظائف صدرت مؤخرا تشير إلى أن معدل البطالة قد يرتفع بما يصل إلى 20 في المئة.





وكتبت ويلدنج، في تدوينة، أن انكماشا بنسبة 30 بالمئة في النمو في الربع الثاني سيعقبه على الأرجح ربعان من التعافي. وفي حين أن فصلين من الانكماش هما فترة زمنية أقصر من الأربعة فصول المسجلة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 إلا أن عمق الصدمة أكبر بكثير من تلك الانكماشات الفصلية الأربعة التي لم تزد أي منها على 8 بالمئة.





وبيمكو، التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، هي إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في العالم بأصول تحت إدارتها بلغت 1.91 تريليون دولار في الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الأول 2019 .





وبعد ذروة الجائحة في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع حاليا أن تكون في مايو أيار أو يونيو حزيران، تتوقع بيمكو تعافيا للنمو مع إعادة فتح الشركات وإعادة توظيف العمال.











