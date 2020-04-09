بعد إيداع دفعة إبريل.. تعرف على رقم حساب المواطن الوحيد للشكاوى

يبحث المواطنين السعوديين عن رقم حساب المواطن للشكاوى والاستفسار ، وهذا بعد إيداع الدفعة الـ29 في حسابات المستفيدين صباح اليوم الخميس الموافق 9/2/2020 ميلاديا.

ويوفر حساب المواطن رقم وحيد للشكاوى والاستفسار، يمكن المواطنين من ارسال الشكاوى ومعرفة ما يرغبون في معرفته، حيث أعلن حساب المواطن عن رقم البرنامج الأساسي الذي يستقبل كافة الاستفسارات ويرد عليها بكل سهولة.





وأكد حساب المواطن أنه يمكن التواصل مع البرنامج من خلال رقم حساب المواطن 19912، ويتم التواصل يوميا من الاحد إلى الخميس في مواعيد العمل الرسمية من 8 صباحا حتى 10 مساءا.





وهناك شروط يجب أن تتوافر في المستفيدين لاستحقاق دعم حساب المواطن





ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.





ووفقا للأسس التي تم إنشاء برنامج حساب المواطن عليها، أكدت أن المقيمين في السعودية وغير سعوديين يحق لهم الاستفادة من الدعم المقدم للمواطن السعودي، في حالة واحدة فقط وهي أن يتزوج الشخص من امرأة سعودية الجنسية.