بالأسماء.. إصابة 43 طفلا في حادث مروري بقنا

تنشر بوابة الفجر، أسماء 43 طفلًا أصيبوا منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بجوار كمين أمني في أبوتشت، شمال محافظة قنا، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.





وكان اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجوار كمين ابوتشت، حيث تبين بالانتقال إلى مكان الحادث أنه أثناء استقلال الأطفال سيارة ربع نقل فى طريقهم للعمل فى الزراعات، انقلبت السيارة، بعد اختلال عجلة القيادة من يد السائق وأسفر عن إصابة ٤٣ طفلا.





وأوضحت تحريات المباحث، برئاسة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن الأطفال مقيمين بقرية الحلافي بسوهاج، وتتراوح أعمارهم ما بين 9 و19 عاما، وكانوا ذاهبين للعمل في مزرعة لجني البصل في حدود مركز نجع حمادي.

وتضمنت أسماء المصابين: شهاب ماضي أبوبكر، 18 عامًا، ومحمد أحمد محمود، 17 عامًا، وأحمد همام جاد، 17عامًا، ومحمود محمد دكروني، 17عامًا، ومحمد عبده عبدالباسط، 14عامًا، وأنور وليد عزت، 13 عامًا، وعاصم همام جاد، 19 عامًا، وريهام رمضان أحمد، 14عامًا، وعمار أبو المجد عبدالباسط، 16عامًا.





شهاب أحمد عبدالباسط، 11عامًا، وعمر خلف الله عبدالواحد، 15عامًا، ومحمد جمعة محمد، 12عامًا، وأحمد أنور عبدالستار، 15عامًا، وجاد هاشم جاد، 11عامًا، وشعيب درديري، 24عامًا، وحسن يونس أبوالحمد، 13عامًا.



كما أصيب مصطفى ماضي أبوبكر، 13عامًل، ورحيم أحمد صبري، 12عامًا، ومحمد هاشم جاد، 14 عامًا، وعمر أحمد علي، 15عامًا، ومحمد ياسر عبادي، 18 عامًا، وفلاح محمد بدري، 13 عامًا، ورشاد ماضي أبوبكر، 13عامًا، وابراهيم رجب ابراهيم، 8 أعوام، وأمير عرفات فضل الله، 15 عامًا، وباهر بدوي صبري، 13 عامًا، وإيهاب عرفات فضل الله، 12عامًا، وعزت وليد عزت، 12عامًا، وأحمد حسن أبوالحمد، 11عامًا، وأحمد فتحي حسن، 15 عامًا، محمد كمال محمد، 13 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد محمود حسين، 20 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.



كما أصيب يوسف المالك محمود، 13 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين يونس ابوالحمد، 15 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وحمدى إبراهيم خضرى، 11 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإبراهيم ابوالمجد عبدالباسط، 11عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.





وعبدالحميد محمود عبدالحميد، 23عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، واسلام بدرى محمد، 13عامًا،اشتباه ما بعد الارتجاج، وحمدى حجاج عبدالحافظ، 8 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشهد فيصل محمد، 9 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصابر خلف محمود، 7 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفرحة عادل عبدالحافظ، 11 عامًا، اشتباة ما بعد الارتجاج، ونهلة يوسف محمد، 8 أعوام اشتباه ما بعد الارتجاج.