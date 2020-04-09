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الأرصاد: الكتل الهوائية المؤثرة على حالة الطقس في مصر تغيرت

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الكتل الهوائية المؤثرة على حالة الطقس في مصر تغيرت، ولهذا نستشعر بنسمات من البرودة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن درجات الحرارة أقل من معدلها الطبيعي في هذا التوقيت من العام بنحو 4 درجات، حيث يسود طقس لطيف نهارا، بارد ليلا.

وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، منوها بأن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية، محذرا من ارتداء الملابس الصيفية حيث أن الطقس ما بين ارتفاع وانخفاض، حيث يمكن تخفيف الملابس بعد أعياد شم النسيم.

وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في بيان، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح تكون معتدلة وتنشط أحيانًا.

كما يتوقع الخبراء أن يسود منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

رياح مثيرة للرمال والأتربة
ويسود طقس شمال الصعيد طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا والرياح تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في جنوب الصعيد فيكون مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار، لطيفًا خلال الليل والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما من "5. 1 متر اإلى مترين" ومن "2 متر إلى 5. 2 متر" على التوالي، والرياح السطحية شمالية غربية.

بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الصغرى العظمى

القاهرة 13 22
شبين الكوم 13 22
طنطا 12 22
دمنهور 12 21
الإسكندرية 11 20
بلطيم 13 21
مطروح 10 19
السلوم 11 19
سيوة 11 23
بورسعيد 16 20
دمياط 13 20
الزقازيق 13 24
الإسماعيلية 12 23
السويس 14 23
العريش 12 21
رفح 12 20
رأس سدر 15 23
نخل 10 22
نويبع 17 25
طابا 13 25
كاترين 11 22
الطور 17 25
شرم الشيخ 20 26
الغردقة 18 30
مرسى علم 20 26
الفيوم 14 25
بنى سويف 15 25
المنيا 16 26
أسيوط 17 27
سوهاج 18 28
قنا 20 29
الأقصر 21 31
أسوان 23 32
أبوسمبل 24 32
الوادى الجديد 19 30
شلاتين 22 30

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كتل هوائية حالة الطقس بوابة الفجر الأرصاد ألفجر أخبار مصر

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