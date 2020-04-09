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مصدر روسي: 2 مليون برميل يوميا الحد الأقصي لخفض إنتاج النفط

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
رويترز
وقال مصدران روسيان إن الحد الأقصى لخفض إنتاج النفط الروسي بموجب أي اتفاق عالمي بشأن الإمدادات سيبلغ مليوني برميل يوميا، فيما أكدوا أن السعودية وروسيا ما زالتا بحاجة لتسوية خلافات بشأن خطط تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط العالمي، قبل ساعات من بدء محادثات بين أوبك وروسيا وآخرين بشأن مساع لدعم الأسعار.

وبحسب رويترز قال المصدر: ”لست متأكدا من الكيفية التي ستسوي بها روسيا والسعودية خلافاتهما اليوم، قد تستمر جميعها“.


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