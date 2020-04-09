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الرئيس العراقي يكلف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار الزرفي

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:35 ص
الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، السياسي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن رئيس الوزراء العراقي المكلف، عدنان الزرفي، قرر الانسحاب من تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

 

ويذكر أن مصطفى الكاظمي (53 عاما) مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات، في يونيو 2016، ولا يزال يشغل المنصب حتى الآن.

 

وكان الكاظمي يحظى بدعم كتلتي السنة والكورد (65 مقعداً) إضافة إلى 5 كتل شيعية، تملك 106 مقاعد في البرلمان، بإجمالي 171 مقعدا من أصل 329، ليكون بديلا لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

 

وذكرت مصادر عراقية، أن مقاعد البرلمان تتوزع على قوى سياسية شيعية تشكل أغلبية أعضاء البرلمان، إلى جانب قوى سُنية، وكوردية، وأعضاء مستقلين.

 

وقد كلف الرئيس العراقي برهم صالح، في مارس الماضي، عدنان الزرفي القيادي في تحالف النصر (42 مقعدا)، لتشكيل حكومة وتمريرها في البرلمان خلال 30 يوماً.

 

واستقالت حكومة عادل المهدي، مطلع ديسمبر 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

 

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مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة الزرفي الرئيس العراقي

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