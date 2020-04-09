البورصة تربح 6.7 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من بدء جلسة التداول









أخبار البورصة المصرية





إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس علي ارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المؤسسات المصرية علي التجاري الدولي الذي ارتفع بنسبة 4.1% عند سعر 65 جنيه ، والذي إنعكس علي الأسهم القيادية ، مع تحول إتجاهات المؤسسات الأجنبية للشراء لإقتناص الفرص وتنامي الثقة في السوق المصري مع بداية شراء المركزي من خلال ضخ سيولة جديدة بالبورصة لتدفعها بمزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.









وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.7 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات عند مستوى 555.8 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4% ليصل عند مستوى 10340.6نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل عند مستوى 1064.9 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 1073.4 نقطة.