لا يفي بمعايير الأمان.. جوجل يمنع موظفيه من استخدام تطبيق زوم - Zoom على أجهزتهم

أصبح تطبيق مؤتمرات الفيديو "زوم - Zoom" التطبيق الأول لكافة المستخدمين من حول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا، وسهل على الكثير أعمالهم من المنزل هذه الفترة، حيث وصل عدد المستخدمين خلال الثلاثة شهور الماضية إلى 200 مليون شخص مقارنة بحوالي 10 مليون شخص في شهر ديسمبر.





وعلى الرغم من هذه الشعبية المتزايدة، يواجه تطبيق زوم - Zoom رد فعل عنيفًا وحادًا بعد ظهور عدد كبير من مشكلات الخصوصية والأمن في الشهر الماضي، حظرت الكثير من الشركات استخدامه لعقد المؤتمرات، وأخرهم شركة جوجل، حيث منعت جميع موظفيها من استخدام Zoom على أجهزتهم، وفقًا لـ BuzzFeed News.





وبحسب BuzzFeed News، قام فريق الأمن في شركة جوجل بأرسال بريد إلكتروني داخلي الأسبوع الماضي لإبلاغ الموظفين أن تطبيق زوم - Zoom سيتوقف عن العمل على أجهزة عملهم، بسبب "مخاوف أمنية" في التطبيق.





وقال متحدث باسم جوجل - Google في بيان أن تطبيق زوم - Zoom لسطح المكتب لا يفي بمعايير أمان الشركة، ولكن يمكن للموظفين استخدام Zoom من خلال متصفح الويب أو الهاتف المحمول للبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء.





الجدير بالذكر، أن شركة جوجل - Google تمتلك تطبيق مؤتمرات فيديو يسمى Google Meet (المعروف سابقًا باسم Hangout Meet)، ويمكن للشركة ببساطة استخدام ذلك داخليًا، وتجنب تطبيق زوم - Zoom في الوقت الحالي.





يذكر أن "إريك يوان" الرئيس التنفيذي للشركة، اعتذر في الأسبوع الماضي، عن كل هذه الحوادث، وقال إن الشركة تبذل جهودًا لتصحيح الأمور وإعادة الثقة بمستخدميها، و لن يعمل الفريق على أي ميزات جديدة لمدة 90 يومًا، وسيركز على الأمان بدلاً من ذلك.



