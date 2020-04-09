Advertisements

عملاق إيطالي يتحرك لضم ميسي في الصيف

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أظهر نادي إيطالي مفاجأة رغبة في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى احتمالية رحيل ميسي عن صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري.

 

وكشفت قناة "تي إن تي سبورت" الأرجنتينية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب بشدة في التعاقد مع ليو ميسي في الصيف القادم.

 

وأكدت القناة أن نادي إنتر ميلان يستعد للتحرك للتعاقد مع ميسي في الفترة القادمة وسيجهز عرض مالي ضخم لإقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق.

 

وقد شارك ليونيل ميسي في 29 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع 12 هدف آخرين.

أخبار تهمك

مصادر تكشف لـ"الفجر" موقف الحكومة من تمديد حظر التجول

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 17 ساعة

تشكيل النادي الأهلي المتوقع للموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

منذ حوالي 8 ساعات

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:31 ص

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

05:27 م

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

11:04 م

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

08:10 ص

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

08:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر