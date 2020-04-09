عملاق إيطالي يتحرك لضم ميسي في الصيف

أظهر نادي إيطالي مفاجأة رغبة في التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت إلى احتمالية رحيل ميسي عن صفوف نادي برشلونة في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت قناة "تي إن تي سبورت" الأرجنتينية أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يرغب بشدة في التعاقد مع ليو ميسي في الصيف القادم.

وأكدت القناة أن نادي إنتر ميلان يستعد للتحرك للتعاقد مع ميسي في الفترة القادمة وسيجهز عرض مالي ضخم لإقناع اللاعب بالانضمام إلى الفريق.

وقد شارك ليونيل ميسي في 29 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 22 هدف وصنع 12 هدف آخرين.