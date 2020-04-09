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لاوتارو مارتينيز يقترب من برشلونة و"نيمار" يبتعد

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:32 ص
مارتينيز
مارتينيز
الفجر الرياضي

يسعى نادي برشلونة الإسباني لحسم صفقة الثنائي لاوتارو مارتينيو مهاجم إنتر ميلان، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

 

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن صفقة لاوتارو سيكون الأسهل بالنسبة لبرشلونة، حيث عرض مسؤولو النادي الكتالوني راتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو بينما يتقاضي اللاعب مليوني يورو فقط.

 

وأوضحت أن رغبة مارتينيز في اللعب مع برشلونة ستسهل من عملية وصوله للفريق بينما نيمار يواجه أزمة كبيرة وهي ارتفاع راتبه السنوي حيث يتقاضي 36 مليون يورو سنويا حاليا بالإضافة إلى أن سان جيرمان لن يتنازل عنه بمبلغ أقل من 150 مليون يورو.

 

 

 

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