برلماني يشيد بإجراءات الحجر الصحى لمجابهة كورونا في المعتمدية

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أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، بجميع اجهزة الدولة التى تعاونت بشكل كامل بعد اتخاذ إجراءات الحجر الصحى داخل قرية المعتمدية نتيجة إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا.



وقال حساسين فى بيان، اليوم الخميس، ان وزارة التضامن الاجتماعى قامت بعمل ٦٠٠ وجبة غذائية للمواطنين وتوزيع كراتين ارز وسكر وزيت على العمالة والمواطنين، مشيرا الى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قام بإرسال سيارة ATM بقرية المعتمدية لكي يحصل المواطنون على رواتيهم.



كما وجه عضو مجلس النواب، تحية قلبية لأهالى وجماهير قرية المعتمدية بكرداسة الذين تفهموا الوضع وساندوا جميع اجهزة الدولة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة قامت بتعقيم المعتمدية بشكل كامل وتم ارسال كميات كبيرة من الأدوية والعلاج للمواطنين فى منازلهم.



جدير بالذكر أن القرية أثبتت نتائج التحاليل فيها إصابة 9 من أبنائها بفيروس كورونا وفقا للمصادر الرسمية، وسط تخوفات من تفشي فيروس كورونا بين أبناء القرية، وهو ما دفع لفرض حجر صحي تام على قرية المعتمدية لا يدخل إليها أحد ولا يخرج منها احد، في إطار الاجراءات الاحترازية لمنع نقل الفيروس لأبناء القرى المجاورة.



يذكر أن كآجراء احترازي ووقائي تم حجرا صحيا علي قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة اعتبارًا من الثلاثاء 7- 4- 2020 بناءًا علي التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة اربعة عشر يومًا حفاظا عليهم وذويهم.



وتؤكد محافظة الجيزة علي اتخاذ عددا من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لاهالي القرية وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الامراض المزمنة وايضًا البان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل اي حالات مرضيه حرجة الى المستشفيات، فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة.



وفي هذا الاطار فقد كلف محافظ الجيزة مديريات ( التموين – التضامن – الجمعيات الاهلية ) لتوفير كافة السلع التمونية والخبز والخضروات والفاكهة وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين واليوم الواحد بها كافة متطلباتهم. وسوف تعمل المحافظة وكافة اجهزتها علي توفير أي متطلبات اخري للقرية وبما يلبي اي احتياجات للمواطنين فورًا.



كما كلف المحافظ كلا من مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية.وبدأت المحافظة في نشر سيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الامنية والتنفيذية حتي الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.

