مؤشر سوق الأسهم السعودية يبدأ تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 1.01%





سوق الأسهم السعودية





إستهل سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ،حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.01% رابحا 70.97 نقطة ليصل إلى مستوى 7070.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.47% خاسرا 29.59 نقطة ليصل إلى مستوى 6269.85 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق الأسهم السعوية اليوم، 78.3 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار ريال، وارتفع 159 سهما، فيما تراجع 23 سهما.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.35%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.44%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.20%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.02%، التأمين بنسبة 0.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.94%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.19%.

وجاء سهم "طباعة وتغليف"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.95%، ثم سهم أسمنت نجران بنسبة 7.21%، ثم سهم أسمنت أم القرى بنسبة 6.59%، فيما جاء سهم "تكافل الراجحى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.22%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 1.19%، ثم سهم "نادك" بنسبة 1.09%.