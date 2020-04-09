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تسجيل 542 حالة وفاة وأكثر من ألف إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:28 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد لترتفع الأعداد إلى 17669.

 

كما سجلت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الخميس، أكثر من ألف حالة إصابة في إقليم لومبارديا، ليتخطى الإجمالي 53 ألفًا.

 

وقالت السلطات الصحية الإيطالية، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى 135 ألفًا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 76 ألف شخص، وأكثر من مليون مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

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