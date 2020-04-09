المترو: مستمرون في تطهير القطارات.. وغسيلها آخر اليوم

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، مواعيد عمل مترو الأنفاق بعد تعديل ساعات الحظر لتبدأ في الثامنة مساءا بدلا من السابعة كما أعلن مجلس الوزراء، موضحا أن أول قطار بجميع الخطوط ينطلق في السادسة صباحا، وأخر قطار من محطة حلوان بالخط الأول 7.15 مساءا، ومن محطة نادي الشمس بالخط الثالث 7.30 مساءا.





وأشار "عبدالهادي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن أخر قطار من محطة المرج الخط الأول 7.30 مساءا، وأخر قطار من محطة العتبة 7.45 مساءا، مؤكدا أنهم مستمرون في تطهير كل محطات مترو الأنفاق، ومنافذ صرف التذاكر، والسلالم الكهربائية.





وأوضح المتحدث باسم مترو الأنفاق، أنه يتم غسيل كافة القطارات من الخارج عندما تصل إلى ورش الصيانة في نهاية اليوم.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ305 متعافيين.





وأضاف، أن الوزارة سجلت 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.













وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



