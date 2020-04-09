35 مليون جنيه لدعم ملف النظافة في الدقهلية (صور)

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، سيارات ومعدات النظافة التى تم اعادة تأهليها ورفع كفائتها، بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبدعم من وزارة التنمية المحلية.





جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة اعادة تأهيل ورفع كفاءة معدات وسيارات النظافة العاملة بمنظومة النظافة بالمحافظات من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأعلن الدكتور أيمن مختار، وفقا لبيان صحفي اليوم الخميس، أنه بالتعاون والتنسيق والدعم الكامل من وزارة التنمية المحلية، فقد تم الانتهاء من تسليم الوحدات المحلية بمراكز ومدن واحياء المحافظة للدفعة الاولى من المعدات، والسيارات، والجرارات التابعة لمنظومة النظافة بها والتى تم اعاده تأهيلهاو رفع كفائتها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبإشراف ودعم كامل من وزارة التنمية المحلية.





وقال مختار، إن السيارات بلغت ٨١ جرارا و٨٦ سيارة من سيارات القمامة، حمولات مختلفة من ٥ طن إلى ٢٠ طن وقد تسلمتها الوحدات المحلية خلال الاصطفاف الشامل لجميع معدات النظافة بالاستاد الرياضى.





وسلم مختار اليوم الدفعة الثانية من السيارات والمعدات التى انتهت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من رفع كفائتها واعادة تأهيلها والبالغ عددها ١٢ سيارة منهم ٥ سيارات تابعة للوحدة المحلية لحى غرب المنصورة و٥ سيارات تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينه ميت غمر وسيارتين احدهما تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين والاخرى للوحده المحلية لمركز ومدينه الجمالية.





واوضح المحافظ، أن الدفعة الثانية من السيارات والمعدات التى يتم رفع كفائتها واعادة تأهيلها تضم ٤٨ سيارة وبالانتهاء من الـ ١٢ سيارة اليوم يتبقى ٣٦ سيارة جارى العمل فى رفع كفائتهم واعادة تأهيلهم من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وأكد محافظ الدقهلية، أنه على تواصل مستمر ودائم بمسئولى الهيئة الهندسية للانتهاء من استكمال اعمال رفع الكفاءة لباقى المعدات، مشيرا الى ان اجمالى التكلفة لهذا المشروع تبلغ ٣٥ مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية.

وأشاد محافظ الدقهلية بالتعاون والتنسيق الكامل والدعم المتواصل لوزارة التنمية المحلية لمحافظة الدقهلية للانتهاء من كافة المشكلات المتعلقة بملف البيئة والنظافة بنطاق المحافظة عملا لأرضاء مواطنى الدقهلية الذين يستحقون كل الاهتمام والسعى المتواصل؛ لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم خاصة مايتعلق بالخدمات اليومية وفى المقدمة منها خدمات النظافة؛ لتوفير بيئه صحية وآمنة للجميع، رافق المحافظ خلال تفقده للسيارات والمعدات خالد جلال مدير ادارة المركبات بالمحافظة.







