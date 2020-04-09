فنيون صحيون بسوهاج يستغيثون بالرئيس من قرار "التنظيم والإدارة"

أزمة جديدة، تتعرض لها إحدى فئات الجيش الأبيض، الذي يحمي البلاد في أزمة وباء فيروس كورونا، وهي فئة الفنيين الصحيين.

وقال عدد من الفنيين الصحيين بمحافظة سوهاج: إنه في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للجائحة، وبينما الجميع مشغول بمواجهتها، يعاني الآلاف من الفنيين بمحافظة سوهاج من التابعين لوزارة الصحة، والهيئات التابعة، من تعسف أحد موظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وهؤلاء هم 7 فئات ويطلق عليهم "العلوم الصحية"، وهم فنيو الأشعة، والتحاليل الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والإحصاء والتسجيل الطبي، وصيانة الأجهزة الطبية، ورعاية الحالات الحرجة.

وهؤلاء هم 7 فئات ويطلق عليهم "العلوم الصحية"، وهم فنيو الأشعة، والتحاليل الطبية، والمراقبين الصحيين، وتركيبات الأسنان، والإحصاء والتسجيل الطبي، وصيانة الأجهزة الطبية، ورعاية الحالات الحرجة.

الموظف أصدر فتوى فردية لأحد العاملين، مخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء بالمهن الطبية، ومن بينهم الفنيين الصحيين، حيث تعمل فتواه على إقصاءهم من الكادر، بعد سنوات من الاستقرار وتقاضي مستحقاتهم المالية على أساس القانون رقم 14 مثل باقي الفئات.

الموظف أصدر فتوى فردية لأحد العاملين، مخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء بالمهن الطبية، ومن بينهم الفنيين الصحيين، حيث تعمل فتواه على إقصاءهم من الكادر، بعد سنوات من الاستقرار وتقاضي مستحقاتهم المالية على أساس القانون رقم 14 مثل باقي الفئات.

وتقدموا باستغاثات عديدة للنقابة العامة للعلوم الصحية، ومحافظ سوهاج، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وبوابة الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء، وسئموا من روتين الموظفين، وعدم حل مشكلتهم التي يترتب عليها، عوائق في الحصول على أجورهم كاملة، وترقياتهم الوظيفية طبقا للقانون، وتوصيفاتهم الوظيفية بأماكن عملهم.





وأشار أحمد السيد الدبيكي، نقيب عام العلوم الصحية، إلى أن النقابة خاطبت د. صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، مرة أخرى، في 8 أبريل الجاري، بشأن الفنيين الصحيين، وأخصائيي العلوم الصحية التطبيقية، بفئتيهما "الحاصلين على الدبلومات فوق المتوسطة والبكالوريوس".





وأضاف أنه طالب "الشيخ" بإنهاء إجراءات المسمى الوظيفي، والذي انتهت اللجنة المشكلة له من إجراءاته منذ أكثر من 6 أشهر، وهو "أخصائي تكنولوجي فرع التخصص"، وكذلك تدشين المجموعة النوعية للعلوم الصحية.





وواصل: كما طالبناه بالتدخل الفوري لوقف تلك المهزلة التي تحدث للفنيين الصحيين بمحافظة سوهاج فقط دون باقي المحافظات، وتسببت في كارثة في المرتبات، والترقيات الوظيفية، وفي العمل نفسه.





وأشار إلى أن الدولة المصرية الآن، في وقت تحتاج فيه لكل فرد من أبناءها المخلصين المتخصصين في المهن الطبية، من جنود الجيش الأبيض، لمواجهة فيروس كورونا.





ونوه بأنه لا يرضى أحد بأن يكونوا متضررين بهذا الشكل، إضافة إلى الخطر الذي يواجهونه ليل نهار، وتهديد حياتهم وأسرهم التي ستتأثر كثيرا بلقمة العيش، في حالة استقطاع جزء كبير من دخولهم بدون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، بسبب فتوى لأحد الباحثين بالجهاز، رغم مخالفتها صراحة لصحيح القانون.





وأكد "الدبيكي" أن التنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، أنهى إجراءات ترقيات الفنيين فعلا، وكذلك إجراءات المسمى الوظيفي، على أساس أخصائي تكنولوجيا التخصص، ولذلك يجب رد الحق لأصحابة في أسرع وقت أسوة بزملائهم، وتطبيقا للقانون، خاصة أن الوقت غير مناسب لمثل هذا الجدل والعقم الإداري.





ومن ناحيتها قالت منى حبيب، أمينة نقابة العلوم الصحية: إن الفنيين أكدوا في استغاثتهم، أنهم كانوا سيلجئون للإضراب عن العمل في يناير الماضي، بسبب سلب حقوقهم، ولكن جائحة كورونا حتمت عليهم إرجاء تنفيذ قرارهم لحين انقضاءها.





وأوردت أنهم آثروا المصلحة العليا للبلاد، على قوت أولادهم ومستحقاتهم المالية التي لا تكفيهم وأسرهم للوفاء بأدنى متطلبات الحياة، ولذلك فإنهم يتوجهون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد والأخ والأب، باستغاثة مدوية، لإنقاذهم.





وأردفت أنهم لا يريدون سوى تنفيذ القانون وفقط، رحمة بهم، فهم يعملون داخل الوباء منذ شهور، والكثير منهم داخل الحجر الصحي ومستشفيات العزل، وعدد منهم أيضا محتجزون للاشتباه لإصاباتهم بكورونا، وعدد آخر أصيب فعليا، بسبب انتقال العدوى إليهم، ضمن الفريق الطبي المعرض للخطر في المنشآت الصحية.





وتابعت أن الفنيين الصحيين، هم من يسعفون المصابين بالفيروس، ويقدمون خدمات الرعاية الحرجة، ويجرون التحاليل والأشعات لهم، وكذلك إعداد الجداول والبيانات الإحصائية للمرضى، لتوفير قاعدة معلومات دقيقة يبني عليها صناع القرار بالدولة خططهم وسيناريوهات مواجهة الأزمة، وصيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات، والترصد والوبائيات للأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا.





وفي سياق متصل، أكد علاء الشيمي، نقيب العلوم الصحية بسوهاج، أن النقابة خاطبت رئيس الجهاز، د. صالح الشيخ، عدة مرات سابقا بهذا الخصوص، وأفاد مستشاره القانوني، بأن الفنيين خاضعون لقانون الحوافز، وأن المقصود بمسمى "تقني" في لائحة القانون 14، هو الفني أو الأخصائي الصحي، وهو ما ورد بكتاب الموازنة بوزارة الصحة.





وأكمل أن هذا الرد جاء متفقا مع مخاطبة وزارة الصحة، لمديرية الصحة بسوهاج، بهذا الخصوص، في يونيو 2019، حيث نصت على أن كل من يخضع للتكليف من وزارة الصحة بعد التخرج طبقا للقانون رقم 29 لسنة 1974، والخاص بأعضاء المهن الطبية، هم تابعين للقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، طبقا للمادة رقم "1" من القانون، ومن بينهم الفنيين الصحيين.



