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نقل أنتريه الإمبراطورة أوجيني الأثري إلى متحف قناة السويس

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:32 ص
أوجيني
أوجيني
حسام زيدان
قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بوزارة السياحة والآثار: إنه تم نقل مجموعة من القطع الأثرية من المقتنيات الخاصة بالإمبراطورة أوجيني إلى متحف هيئة قناة السويس المزمع افتتاحه قريبا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس. 

وأشار "طلعت" في تصريحات اليوم الخميس، إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستفادة من القطع الأثرية الموجودة بالمخازن وإعادة توظيفها. 

وأوضح أن هذه المقتنيات عبارة عن طاقم أنتريه يتكون من عدد من الكراسي والكنب، كان قد أعده الخديوي إسماعيل ليستقبل فيه الإمبراطورة أوجيني في أثناء حضورها حفل افتتاح قناة السويس، ثم آلت ملكية هذا الطاقم لاحقًا لأبناء الخديوي.
 
ولفت "طلعت" إلى أن تلك القطع، عهدة لدى وزارة الأوقاف، وكانت محفوظة في قبة أفندينا وقبة الأميرة شيوه كار.

تعافي 305 مصابين بكرونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

ارتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

تسجيل 110 مصابين بكورونا ووفاة 9

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 1560 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
نقل أنتريه الإمبراطورة أوجيني الأثري إلى متحف قناة السويس
نقل أنتريه الإمبراطورة أوجيني الأثري إلى متحف قناة السويس

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