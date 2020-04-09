نقل أنتريه الإمبراطورة أوجيني الأثري إلى متحف قناة السويس

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بوزارة السياحة والآثار: إنه تم نقل مجموعة من القطع الأثرية من المقتنيات الخاصة بالإمبراطورة أوجيني إلى متحف هيئة قناة السويس المزمع افتتاحه قريبا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وهيئة قناة السويس.





وأشار "طلعت" في تصريحات اليوم الخميس، إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستفادة من القطع الأثرية الموجودة بالمخازن وإعادة توظيفها.





وأوضح أن هذه المقتنيات عبارة عن طاقم أنتريه يتكون من عدد من الكراسي والكنب، كان قد أعده الخديوي إسماعيل ليستقبل فيه الإمبراطورة أوجيني في أثناء حضورها حفل افتتاح قناة السويس، ثم آلت ملكية هذا الطاقم لاحقًا لأبناء الخديوي.

ولفت "طلعت" إلى أن تلك القطع، عهدة لدى وزارة الأوقاف، وكانت محفوظة في قبة أفندينا وقبة الأميرة شيوه كار.



