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برلماني لوزير المالية: أين رواتب الصناديق الخاصة المتأخرة؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:34 ص
فؤاد
فؤاد
دينا إبراهيم
طالب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بحصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد، والتي نتج عنها تأخر صرف مستحقات العاملين بها، منذ أكثر من شهرين، وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

كما طالب، في بيان اليوم الخميس، بتغذية تلك الصناديق، بالأموال اللازمة، لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله.

وفي خطاب أرسله "فؤاد"، إلى وزير المالية في وقت سابق، قال: إنه في إطار ما يشاهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبي في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تلك الظروف العصيبة، لا بد من الوقوف على صرف مستحقات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.

وفي سياق متصل، تواصل فؤاد، مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بشأن الخطاب المرسل إلى وزير المالية بتاريخ 24 مارس 2020 بشأن حصر الصناديق المالية التي تعاني من فقر مواردها ودعمها السداد أجور العاملين عليها المستحقة منذ قرابة 3 شهور وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

وتابع أنه "بناء على ذلك تم تغذية المديرية بمبلغ مالي مخصص لهذا الشأن، ولكن حتى تاريخه عدد من الإدارات ما زالت تعاني عدم صرف مستحقاتها المتأخرة وعلى رأسهم إدارة العمرانية التعليمية، وعلى ما سبق ومراعاة للظروف الحالية نطالب سرعة صرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين على حساب الصناديق.

وكان "فؤاد"، تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

وتمت مناقش المشروع أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال إلى الجلسة العامة، فضلًا عن تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت.

تعافي 305 مصابين بكرونا في مصر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.

ارتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة 

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.

تسجيل 110 مصابين بكورونا ووفاة 9

وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين بكورونا 1560 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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