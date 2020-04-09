برلماني لوزير المالية: أين رواتب الصناديق الخاصة المتأخرة؟

طالب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بحصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد، والتي نتج عنها تأخر صرف مستحقات العاملين بها، منذ أكثر من شهرين، وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

كما طالب، في بيان اليوم الخميس، بتغذية تلك الصناديق، بالأموال اللازمة، لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله.





وفي خطاب أرسله "فؤاد"، إلى وزير المالية في وقت سابق، قال: إنه في إطار ما يشاهده العالم من ظروف عصيبة وما يعانيه شعبنا الأبي في تلك المرحلة الحرجة وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين في ظل تلك الظروف العصيبة، لا بد من الوقوف على صرف مستحقات العاملين على حساب الصناديق الخاصة.





وفي سياق متصل، تواصل فؤاد، مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بشأن الخطاب المرسل إلى وزير المالية بتاريخ 24 مارس 2020 بشأن حصر الصناديق المالية التي تعاني من فقر مواردها ودعمها السداد أجور العاملين عليها المستحقة منذ قرابة 3 شهور وعلى رأسهم صناديق التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.





وتابع أنه "بناء على ذلك تم تغذية المديرية بمبلغ مالي مخصص لهذا الشأن، ولكن حتى تاريخه عدد من الإدارات ما زالت تعاني عدم صرف مستحقاتها المتأخرة وعلى رأسهم إدارة العمرانية التعليمية، وعلى ما سبق ومراعاة للظروف الحالية نطالب سرعة صرف المتأخرات المالية المستحقة للعاملين على حساب الصناديق.





وكان "فؤاد"، تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية على مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين على الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.



