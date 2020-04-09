منح تراخيص مخبز.. الأموال العامة تضبط موظفا بتموين سوهاج

تمكنت الإدارة العامة للأموال العامة من ضبط موظف بمديرية التموين بسوهاج؛ لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع اثنين من المواطنين وتمكينهما من الحصول على تراخيص مخبز بلدى دون وجه حق.





كانت رصدت الإدارة إستغلال أحد المواطنين بمديرية التموين بسوهاج موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج)، ومنحهم خطابين مثبت بهما وجود بعض المناطق بدائرة مركز شرطة طهطا مستحقة لفتح مخابز بها على خلاف الحقيقة؛ لإرسالها إلى الجهات المعنية للحصول بموجبها على ترخيص مخبز بلدى.





وعقب تقنين الإجراءا ت أمكن ضبط المسئول المشار إليه وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وإستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الرشوة واستغلال النفوذ.





في سياق آخر، تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة من القبض على صاحب محل قطع غيار سيارات، بمنطقة الهرم، بـ 939 قطعة غيار سيارات و155 لتر زيت سيارات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى مدير أمن الجيزة إخطار من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مفاده، ضبط "رامي.م. ع.ا"، 33 سنة، صاحب محل قطع غيار وزيوت سيارات بدون ترخيص كائن دائرة قسم شرطة الهرم، ومقيم بمنطقة العجوزة، لقيامة بتجميع كميات كبيره من قطع غيار السيارات وسائل السيارات بدون فواتير ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من جانب قوات الأمن، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم على الفور إعداد مأمورية ومداهمة المحل المشار إليه، حيث عُثر بداخله على 939 قطعة ( كوبلن، تيل فرامل، بوجيهات، فلتر زيت حشو، سير باور، جوان وش سليندر، بالإضافة إلى 155 لتر زيت سيارات بدون فواتير.

وعلى الفور تحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



