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الكويت تتوقع خفض إنتاج النفط 15 مليون برميل يوميا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
 نقلت صحيفة الراي الكويتية عن وزير النفط الكويتي خالد الفاضل قوله إن اجتماع أوبك+ الذي سيعقد يوم الخميس من المنتظر أن يتوصل إلى اتفاق لخفض في الانتاج يتراوح بين 10 ملايين إلى 15 مليون برميل يوميا.

وقال الفاضل في مقابلة مع الصحيفة "خلال مشاوراتنا المستمرة في الأسابيع الماضية، أؤكد أن النية تتجه لعقد اتفاق لتخفيض الانتاج بكمية كبيرة تتراوح بين 10 (ملايين) و15 مليون برميل يوميا من أصل إنتاج بنحو 100 مليون برميل عالميا، لإعادة التوازن للأسواق، ومنع المزيد من الانخفاض بالأسعار خلال الفترة المقبلة".

وستجتمع أوبك وحلفاؤها يوم الخميس لمناقشة هبوط حاد في أسعار النفط العالمية.

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