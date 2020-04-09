حملات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)

قال اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، إن حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء مازالت مستمرة، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية بمركز دسوق.





حيث أكد مرسي، في بيان اليوم الخميس، أنه قد تم التصدى وإزالة 4 حالات تعدي بقرى الكنيسة وسنهور ومحلة ابوعلى والعجوزين، حيث كانت الأولي بقرية القرديحى التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادواسى وتم ردم الحفر، الثانية التصدى لمخالفة بناء اخرى بقرية كفر ابراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة ابوعلى وتم التحفظ على الخلاطة.





والحالة الثالثة بعزبة الحطية التابعة لقرية سنهور المدينة وتم فك الشدة الخشبية، الرابعة عبارة عن شدة خشبية مسلحة داخل مبني مخالف على مساحة 100 متر تقريبًا بعزبة السحماوي، وذلك بمعدات الوحدة المحلية وقد تم تنفيذ الإزالات على أكمل وجه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





في السياق ذاته، فقد تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بالتعاون مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، بقرى مركز كفر الشيخ، مكلفا باستمرار تلك الحملات وإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء من المهد، مع اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





حيث قاد اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية، وأملاك الدولة بنطاق قرية مسير، وكفر المنشي، وقرية متبول، حيث تم تنفيذ عدد 9 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها 3080م مربع.









شارك في حملة الإزالة الموسعة العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ومحمد رضا، نائب رئيس المدينة للقرى، وأحمد فتحي رئيس قرية مسير، ومندوب الجمعيات الزراعية، ومندوب حماية الأراضي.



