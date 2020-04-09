Advertisements

حملات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:36 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عمرو الشامي
قال اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، إن حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء مازالت مستمرة، ووقف استنزاف الأراضي الزراعية بالدولة والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية بمركز دسوق.

حيث أكد مرسي، في بيان اليوم الخميس، أنه قد تم التصدى وإزالة 4 حالات تعدي بقرى الكنيسة وسنهور ومحلة ابوعلى والعجوزين، حيث كانت الأولي بقرية القرديحى التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادواسى وتم ردم الحفر، الثانية التصدى لمخالفة بناء اخرى بقرية كفر ابراهيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة ابوعلى وتم التحفظ على الخلاطة.

والحالة الثالثة بعزبة الحطية التابعة لقرية سنهور المدينة وتم فك الشدة الخشبية، الرابعة عبارة عن شدة خشبية مسلحة داخل مبني مخالف على مساحة 100 متر تقريبًا بعزبة السحماوي، وذلك بمعدات الوحدة المحلية وقد تم تنفيذ الإزالات على أكمل وجه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

في السياق ذاته، فقد تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، بالتعاون مع رجال الشرطة والأجهزة الأمنية، بقرى مركز كفر الشيخ، مكلفا باستمرار تلك الحملات وإزالة جميع التعديات ومخالفات البناء من المهد، مع اتخاذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث قاد اللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية، وأملاك الدولة بنطاق قرية مسير، وكفر المنشي، وقرية متبول، حيث تم تنفيذ عدد 9 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، بمساحة قدرها 3080م مربع.


شارك في حملة الإزالة الموسعة العميد عبد الحليم فايد، مأمور مركز كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ومحمد رضا، نائب رئيس المدينة للقرى، وأحمد فتحي رئيس قرية مسير، ومندوب الجمعيات الزراعية، ومندوب حماية الأراضي.

كما تابع استفتاح ابو ابراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، حيث تم ازالة حالة تعدي علي أرض زراعية بقرية عزبة عمرو، فضلًا عن إزالة حالة تعدي بتابع المدينة بعزبة سلام، وقد تم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين، ومازالت المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء.
حملات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)
حملات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)
حملات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)
حملات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)
حملات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)
حملات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)
حملات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)
حملات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كفر الشيخ حملات ازالة بوابة الفجر القوات المسلحة التعديات على اراضى الدولة ألفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير: الزمالك لا يقدر على ضم أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل النادي الأهلي المتوقع للموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة دسوق يترأس حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بـ"كفر الشيخ" (صور)

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ (صور)

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفرالشيخ (صور)

رئيس مدينة دسوق يتابع سير العمل بالمرافق العامة بالقرى "صور"

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ (صور)

إزالة 12 حالات تعدى ومخالفة بناء فى المهد خلال 48 ساعة.. (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

10:31 ص

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

08:06 ص

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

08:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر