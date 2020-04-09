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"هونها يا رب على المخاليق".. دعاء ديني لمجد القاسم في رمضان المقبل

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يستعد المطرب مجد القاسم لتسجيل دعاء ديني جديد،لكي يتم طرحه في شهر رمضان المقبل،وهو من ألحانه،وكلمات الشاعرصلاح عطية،ويقول مطلع الأغنية :"هونها يارب على المخاليق..إفرجها يارب وفُك الضيق" .

وفي سياق آخر، طرح مجد القاسم مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "جيش مصر الابيض‏‏"، أهداها لكل الأطباء لجهودهم الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا،و الأغنية من تأليف وألحان صلاح عطية، وتوزيع خالد ‏عرفة.

كما طرح مجد القاسم أيضًا أغنية أخرى تحمل اسم "خليك ‏في البيت‏‏"، لحث جميع الشعوب على التزام المنازل واتباع الإجراءات الوقائية لمساعدة الدول في الحد من انتشار فيروس كورونا، والأغنية من تأليف صلاح عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع خالد ‏عرفة.

والجدير بالذكر أن مجد القاسم انتهى مؤخرًا من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال ‏‏الأيام المقبلة،واحتوى الألبوم على 10 أغاني، يتعاون فيهم مع عدد كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم محمود ‏شوقي،سيد راضي، حمادةعصمت،ريمون،صلاح عطية،باسم ‏منير .‎

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