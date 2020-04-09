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"هونها يا رب على المخاليق".. دعاء ديني لمجد القاسم في رمضان المقبل
الخميس 09/أبريل/2020 - 11:36 ص
هبة أحمد
يستعد المطرب مجد القاسم لتسجيل دعاء ديني جديد،لكي يتم طرحه في شهر رمضان المقبل،وهو من ألحانه،وكلمات الشاعرصلاح عطية،ويقول مطلع الأغنية :"هونها يارب على المخاليق..إفرجها يارب وفُك الضيق" .
وفي سياق آخر، طرح مجد القاسم مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "جيش مصر الابيض"، أهداها لكل الأطباء لجهودهم الكبيرة في مكافحة فيروس كورونا،و الأغنية من تأليف وألحان صلاح عطية، وتوزيع خالد عرفة.
كما طرح مجد القاسم أيضًا أغنية أخرى تحمل اسم "خليك في البيت"، لحث جميع الشعوب على التزام المنازل واتباع الإجراءات الوقائية لمساعدة الدول في الحد من انتشار فيروس كورونا، والأغنية من تأليف صلاح عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع خالد عرفة.
والجدير بالذكر أن مجد القاسم انتهى مؤخرًا من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة،واحتوى الألبوم على 10 أغاني، يتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم محمود شوقي،سيد راضي، حمادةعصمت،ريمون،صلاح عطية،باسم منير .