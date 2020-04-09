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"العمال" البريطاني يدعو الحكومة لاستراتيجية الخروج من إغلاق فيروس كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:32 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
دعا الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، الحكومة اليوم الخميس، إلى نشر استراتيجيتها للخروج من إغلاق فيروس كورونا وهو أكثر الإجراءات صرامة في تاريخ البلاد في زمن السلم.

وقال زعيم حزب العمال الجديد، كير ستارمر: "إنني أدعو الحكومة إلى نشر استراتيجية الخروج"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "ستارمر": "أنا لا أدعو إلى توقيتات دقيقة، ولكن الاستراتيجية. هذا أمر صعب للغاية على الناس ونحن بحاجة إلى معرفة أن الخطط موجودة، وما هي".

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