"العمال" البريطاني يدعو الحكومة لاستراتيجية الخروج من إغلاق فيروس كورونا

دعا الزعيم الجديد لحزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، الحكومة اليوم الخميس، إلى نشر استراتيجيتها للخروج من إغلاق فيروس كورونا وهو أكثر الإجراءات صرامة في تاريخ البلاد في زمن السلم.