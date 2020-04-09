سقوط عاطل في القاهرة بحوزته "كوكتيل مخدرات"

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدارت، من ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بمحافظة القاهرة، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه، حال استقلاله إحدي السيارات بمنطقة سكنه بدائرة القسم.





وضُبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 13 جراما، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 17 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 5 جرامات، 30 قرصا مخدرا لعقار الأبتريل، وطبنجة، و13 طلقة 9 مم، ومبلغ مالي قدره 317 ألف جنيه، 2 سلاح أبيض "مطواة"، 2 هاتف محمول، ميزان.





وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامي، على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرمية بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجه.



ضبط صاحب محل بحوزته 939 قطعة غيار سيارات و155 لتر زيت