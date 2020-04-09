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أرسنال ومانشستر يونايتد يتصارعان على صفقة جديدة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

ذكر تقرير صحفي إنجليزي اليوم، دخول ناديي أرسنال ومانشستر يونايتد الإنجليزيين في صراع محتدم حول ضم صفقة جديدة، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

ووفقاً لما ورد عن صحيفة " ميترو " البريطانية نقلاً عن شبكة " فوت ميركاتو " فإن الناديين دخلا في تنافس حول ضم متوسط الميدان الفرنسي كورنتين توليسو، نجم نادي بايرن الألماني، في سوق الإنتقالات الصيفية.

 

وتقلص دور توليسو بشكل كبير مع الفريق لهذا الموسم بسبب الإصابات، حيث شارك في 24 مباراة فقط، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

 

وأفادت صحيفة " ذا صن " الإنجليزية في وقت سابق، أن مانشستر يونايتد وأرسنال يريدان تدعيم خط الوسط خلال الميركاتو المقبل.

ويقترب نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا من الرحيل في الصيف، في المقابل، سيعود اللاعب المعار داني سيبايوس لاعب أرسنال لفريقه السابق ريال مدريد في الصيف المقبل.

 

وفي ضوء ذلك، يبقى بطل العالم 2018 خياراً مثالياً لتدعيم الفريقين مستقبلاً.

 

ولا يعد أرسنال واليونايتد هما المهتمان فقط بخدمات توليسو، حيث يعد اللاعب مرصوداً من قبل أندية يوفنتوس وأتليتيكو مدريد وإنتر ميلان.

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