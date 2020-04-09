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نوال الزغبي تخطف الأنظار عبر الـ"إنستجرام" بإطلالة رياضية

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نوال، على الصورة قائلة:"لا يهم انني لا استطيع الذهاب إلى الصالة الرياضية الحياة الحجر الصحي هي البقاء بصحة جيدة البقاء في المنزل والتمرين".


ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة اللبنانية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"جمالج تخبلين" وأضاف آخر"إطلالة جميلة روعاتك كلك ذوق وجمال"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"جمال وحلي ولياقة".


يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، أغنية "القوية"، التي طرحتها أحتفالًا بعيد الحب، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

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