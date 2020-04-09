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التفاصيل الكاملة حول صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. المواعيد والأماكن المتاحة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أقاويل صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من البنوك

ومن جهتها، أكدت وزارة القوي العاملة، أن البنوك  ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة.

وأوضحت وزارة القوى أن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وتبدأ وزارة القوى العاملة، بصرف منحة العمالة الغير منتظمة يوم الأحد المقبل، الموافق 12/4  للمتضررين من أزمة كورونا وتنتهي يوم الخميس 16 من إبريل الجاري.

ويتم صرف منحة الـ500 جنيه عن طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول لكل شخص من العمالة غير المنتظمة لمعرفة المواعيد وأماكن صرف المنحة، كما يتم صرفها بالتنسيق مع هيئة البريد ووزارة الإتصالات للحفاظ على حياة الناس من الزحام.

وفي نفس السياق، خصصت الوزارة، فيزا كارد بريد (ATM)، للعاملين مجانا لسهولة الحصول على المنحة الاستثنائية لمدة 3 أشهر، حيث سيحصل العامل على مبلغ 1500.

ويعتبر اليوم الخميس هو أخر موعد لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل على الموقع الإلكتروني للوزارة.

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