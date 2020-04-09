التفاصيل الكاملة حول صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. المواعيد والأماكن المتاحة

نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أقاويل صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من البنوك





ومن جهتها، أكدت وزارة القوي العاملة، أن البنوك ليست الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة.





وأوضحت وزارة القوى أن هناك لجنة مُشّكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.



