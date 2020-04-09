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التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية
الخميس 09/أبريل/2020 - 11:47 ص
سالم أحمد سالم
المنوفية والدقهلية.. محافظتان أثنت عليهما وزارة التنمية المحلية، في تنفيذ القرارات الوزارية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، إلا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أصاب الأهالي.
ووصل عدد المُصابين داخل محافظة المنوفية، وفقًا للبيانات الرسمية، 79 حالة إصابة، بينهم إصابات فى أطقم القطاع الصحي، كان آخرها إصابة ممرض و2 مسعفين.
الدقهلية.. بدأت بوفاة حالتين
وفي الدقهلية، بدأ مسلسل الإصابات، من قرية السماحية الكبرى، ومركز بلقاس، خاصة بعد وفاة حالتين بـ «كورونا»، عقب نقلهما لمستشفى العزل في الإسماعيلية، حيث وضعت وزارة الصحة في 17 من شهر مارس 300 أسرة في محافظة الدقهلية تحت الحجر الصحي بعد ظهور عدد من المصابين بفيروس كورونا والتي أظهرت النتائج إيجابيتها.
إلا أنه وبعد تزايد الإصابات، خاصة فى الأطقم الطبية، قرر محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، غلق مستشفي الصدر بمركز دكرنس لمدة أسبوعين، بعد رصد إصابة ١٧ من الفريق الطبي بفيروس كورونا وثبوت إيجابية عيناتهم.
وكشفت البيانات الرسمية، أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي عن طريق مريض مقيم بقرية المحمودية التابعة لمركز دكرنس، وشخصت حالة إصابته كإنفلونزا موسمية إلا أنه بعد أخذ مسحات وإرسالها لمعمل مستشفي المنصورة الدولي تبين إيجابية حالته.
وذكر البيان، أن المريض المصاب بكورونا تعمل زوجته ممرضة بإحدى الوحدات الصحية، وكانت تقيم معه داخل المستشفي، وتتحرك بشكل طبيعي وتخالط الجميع، وبعد اكتشاف الإصابة جرى فحص أكثر من ٧٦ شخصا من الأطباء والممرضين والعاملين، وتبين إصابة ١٧.
وجرى نقل كافة المصابين من الطاقم الطبي لمستشفى العزل بتمى الأمديد، فضلًا عن أن مستشفى منية النصر استقبل حالة إيجابية أخرى من نفس قرية المريض المصاب، وجري نقلها للحجر، حيث يجري تعقيم القرية بالكامل وخاصة منزل الحالتين.
وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار مواصلة أعمال الحملات الموسعة لكنس الشوارع والميادين ورفع الأتربة ومخلفات القمامة وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم استغلالا لأوقات الحظر بنطاق المدن والمراكز والاحياء على مستوى المحافظة.
وأوضح أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف تفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات.
المنوفية.. سجل الإصابات
وتبذل محافظة المنوفية، جهودا مكثفة ليل نهار، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في كافة أنحاء المحافظة، حيث احتلت المركز الأول بين المحافظات في مواجهة كورونا رغم ظهور حالات إيجابية بها وعزل جزئي لقريتين بالمحافظة لمنع تفشي الفيروس.
79 حالة إصابة بفيروس كورونا، هذا هو العدد الرسمي للإصابات حتى الآن، حيث تجري المحافظة عمليات التقصي حول المخالطين لحالات الإصابة بكل دقة، للوقوف على مصادر الإصابات، أولا بأول، حيث تُشير البيانات إلى أن الإصابات داخل المنوفية جميعها من مصادر معلومة.
ويبلغ إجمالي عدد القادمين من الخارج بمحافظة المنوفية 6384 وافدا منذ 30 يناير 2020 حتى الآن، وقد تم الانتهاء من المتابعة اليومية لـ3468 لمدة 28 يوما، وجارٍ متابعة 2916 حالة بنطاق المحافظة، وهذا ما يُسهل على المحافظة اكتشاف حالات الإصابة سريعا.
وقامت المحافظة بتشكيل لجان بكل مركز ومدينة لتدعيم الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة لمتابعة القادمين من الخارج برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة وممثل من الطب الوقائى و2 من الأطباء المتخصصين وممثل عن التضامن الاجتماعي وعدد من المتطوعين من العاملين بمديريات الخدمات، لضمان الوصول للحالات ومتابعتها فى أسرع وقت.
وفي آخر تحديث للبيان الرسمية، كشفت مصارد طبية، داخل مديرية الصحة بالمنوفية، عن إصابة مسعفين بمستشفى حميات ميت خلف، التابعة لمركز شبين الكوم بفيروس كورونا المستجد، بعد إيجابية تحاليل الـPCR وتم نقلهم لمستشفى العزل.
وأشار المصدر الطبي، إلى أن المسعفين من قريتي طوخ طنبشا وكفر عليم، ويعملان بمستشفى الحميات بميت خلف، وفور تأكد إصابتهما، طالب مسعفين المستشفى من الإدارة عمل تحاليل لمخالطتهم الحالتين.
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