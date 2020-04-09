التفاصيل الكاملة لإصابات كورونا بالدقهلية والمنوفية

المنوفية والدقهلية.. محافظتان أثنت عليهما وزارة التنمية المحلية، في تنفيذ القرارات الوزارية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، إلا أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أصاب الأهالي.

ووصل عدد المُصابين داخل محافظة المنوفية، وفقًا للبيانات الرسمية، 79 حالة إصابة، بينهم إصابات فى أطقم القطاع الصحي، كان آخرها إصابة ممرض و2 مسعفين.





الدقهلية.. بدأت بوفاة حالتين





وفي الدقهلية، بدأ مسلسل الإصابات، من قرية السماحية الكبرى، ومركز بلقاس، خاصة بعد وفاة حالتين بـ «كورونا»، عقب نقلهما لمستشفى العزل في الإسماعيلية، حيث وضعت وزارة الصحة في 17 من شهر مارس 300 أسرة في محافظة الدقهلية تحت الحجر الصحي بعد ظهور عدد من المصابين بفيروس كورونا والتي أظهرت النتائج إيجابيتها.





إلا أنه وبعد تزايد الإصابات، خاصة فى الأطقم الطبية، قرر محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، غلق مستشفي الصدر بمركز دكرنس لمدة أسبوعين، بعد رصد إصابة ١٧ من الفريق الطبي بفيروس كورونا وثبوت إيجابية عيناتهم.





وكشفت البيانات الرسمية، أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي عن طريق مريض مقيم بقرية المحمودية التابعة لمركز دكرنس، وشخصت حالة إصابته كإنفلونزا موسمية إلا أنه بعد أخذ مسحات وإرسالها لمعمل مستشفي المنصورة الدولي تبين إيجابية حالته.





وذكر البيان، أن المريض المصاب بكورونا تعمل زوجته ممرضة بإحدى الوحدات الصحية، وكانت تقيم معه داخل المستشفي، وتتحرك بشكل طبيعي وتخالط الجميع، وبعد اكتشاف الإصابة جرى فحص أكثر من ٧٦ شخصا من الأطباء والممرضين والعاملين، وتبين إصابة ١٧.





وجرى نقل كافة المصابين من الطاقم الطبي لمستشفى العزل بتمى الأمديد، فضلًا عن أن مستشفى منية النصر استقبل حالة إيجابية أخرى من نفس قرية المريض المصاب، وجري نقلها للحجر، حيث يجري تعقيم القرية بالكامل وخاصة منزل الحالتين.​



