البورصة تحدد موعد آخر حق لمشتري سهم "غاز مصر" في التوزيع النقدي





أخبار البورصة المصرية





كشفت البورصة المصرية اليوم ، أن شركة غاز مصر قد أعلنت عن توزيع الكوبون بواقع 3 جنيه للسهم الواحد، وذلك اعتبارا من 27 إبريل المقبل.





وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم أن الحق في التوزيع ينتقل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأربعاء 22 إبريل 2020.





وفي 10 فبراير الماضي ، أعلنت الشركة عن اجتماع مجلس الإدارة والذي اعتمد فيه مؤشرات نتائج الأعمال غير مدققة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 ، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 164.962 مليون جنيه مقابل أرباح قدرت بنحو 35.166 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من 2018.





وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 3.75 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.59 مليار جنيه في العام السابق له.