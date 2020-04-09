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ضبط 5 تجار مخدرات في القاهرة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:49 ص
متهمون
متهمون
هبة عبد الحفيظ
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر، مستقلين تاكسي قيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 215 جراما، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

كما ضُبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر مستقلين سيارة تاكسي ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 105 جرامات، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

رجال الإدارة ضبطوا أيضًا، صاحب مكتب للمستلزمات الطبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته 10660 قرصًا مخدرًا، ومبلغ مالي، وهاتفي محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

سقوط أخطر 4 تجار الكيف بمنطقة إمبابة بـ49 فرش حشيش

وفي سياق آخر، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقي اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت، رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، بإتجار تشكيل عصابي في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وبدوره وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل العصابي.

وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

وتمكنت القوات من القبض على 4 عناصر إجرامية، لـ3 منهم معلومات جنائية، بداخل سيارة أجرة "تاكسي" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على 49 فرش لمخدر الحشيش بلغ أوزانهم 6 كيلوجرامات.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
ضبط 5 تجار مخدرات في القاهرة
ضبط 5 تجار مخدرات في القاهرة
ضبط 5 تجار مخدرات في القاهرة
ضبط 5 تجار مخدرات في القاهرة

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