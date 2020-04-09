سلطنة عمان تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 457 وحالات الشفاء إلى 109.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد ولم نصل للذروة بعد، مرجحا أن تصل بلاده إلى ذروة انتشار الفيروس في الأسبوع الأخير من أبريل.

وقالت الصحة العمانية، إن غالبية الإصابات الموجودة في العناية المركزة في المستشفى السلطاني هي من الوافدين.

وقرر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، تقليص عدد الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية، ولكننا ندرك أن هناك حالات صحية لا يمكن تأجيلها مثل غسيل الكلى والولادة والعمليات الطارئة.

وخلال مؤتمر صحفي، قال الدكتور سيف العبري للجنة العليا لمكافحة كورونا، إن 31 حالة من التي تم تسجيلها خلال آخر 24 ساعة، كانت في ولاية مطرح، شمال شرقي السلطنة، مشيرا إلى أن الفحص الموسع في الولاية سيبدأ غدا.

وقد أغلقت السلطات العمانية، أمس الأربعاء محافظة مسقط مؤقتا ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".