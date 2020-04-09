Advertisements
كشف ملابسات اختلاس 100 ألف جنيه من شركة
الخميس 09/أبريل/2020 - 11:55 ص
هبة عبد الحفيظ
كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من جهودها لكشف ما تبلغ للإدارة من محامٍ بصفته وكيلا عن إحدى شركات التكنولوجيا "شركة مساهمة مصرية "، بتعرض الشركة لاختلاس مبلغ 100 ألف جنيه، من خلال تزوير أوامر وفواتير شراء منسوبة لتلك الشركة.
وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده، عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلًا عصابيًا ضم أمين مخزن، مندوب مشتريات، محاسب، جميعهم عاملين بذات الشركة المبلغة، مقيمين بمحافظتي الجيزة والمنوفية.
وتبين أن المتهمون استغلوا طبيعه عملهم بالشركة وقاموا بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركة، وذلك عن طريق اصطناعهم أذون وأوامـر شـراء منسوبة للشركة وتزوير تـــوقيعات مســئوليها، ثــم يـقوموا بـصرف المبالغ المالية بموجب أوامر الشراء والإذونات الخاصة بأحد مشاريع الشركة.
وتمكنوا من خلال ذلك الأسلوب الإجرامي من الاستيلاء على مبلغ مالي 100 ألف جنيه، من أموال الشركة واقتسامه فيما بينهم.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق ومسئولى الشركة، قامت مأمورية من الإدارة تمكنت من ضبط سالفى الذكر بمقر الشركة الرئيسى الكائن بالقاهرة وعثر بحوزتهم: 3 أذون صرف منسوب صدورهم لشركة توريدات عمومية وشركة تجارة وإستيراد وتصدير، تفيد توريد بضائع للشركة محل عملهم بمبالغ مالية مختلفة (مزورة بالكامل).
وبمواجهه المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
اقرأ أيضًا.. إحباط ترويج 150 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالحوامدية
وفي سياق آخر، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إحباط ترويج 150 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية على الأسواق، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث القسم، مفادها استغلال "صبري.ح.م"، 38 سنة، فني بشركة السكر، ومقيم بدائرة القسم، الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدوى فيروس الكورونا، وإقبال المواطنين على شراء الكمامات الطبية.
وأنشأ المتهم مصنعا من دون ترخيص بمسكنه، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخال الغش على المواطنين.
تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة المعلومات الواردة، وأنه يبيعها بالمحلات والأسواق على أنها معقمة بأسعار زاهدة محققًا أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.
وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بمداهمة المصنع المتحري عنه، والقبض على مالكه، ومصادرة ما بداخله من كمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأعدت القوات مأمورية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، ومداهمة المصنع المشار إليه.
وعُثر بداخله على 150 ألف كمامة مجهولة المصدر، 8 ماكينة خياطة، مقص كبير الحجم، 2 كرتونة استيك، 2 لفافة قماش (أبيض وازرق) طول كل منهما 50 متر.
وتحفظت القوات على المضبوطات، وبمواجهة المتهم أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا