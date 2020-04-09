كشف ملابسات اختلاس 100 ألف جنيه من شركة

كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من جهودها لكشف ما تبلغ للإدارة من محامٍ بصفته وكيلا عن إحدى شركات التكنولوجيا "شركة مساهمة مصرية "، بتعرض الشركة لاختلاس مبلغ 100 ألف جنيه، من خلال تزوير أوامر وفواتير شراء منسوبة لتلك الشركة.





وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده، عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلًا عصابيًا ضم أمين مخزن، مندوب مشتريات، محاسب، جميعهم عاملين بذات الشركة المبلغة، مقيمين بمحافظتي الجيزة والمنوفية.





وتبين أن المتهمون استغلوا طبيعه عملهم بالشركة وقاموا بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركة، وذلك عن طريق اصطناعهم أذون وأوامـر شـراء منسوبة للشركة وتزوير تـــوقيعات مســئوليها، ثــم يـقوموا بـصرف المبالغ المالية بموجب أوامر الشراء والإذونات الخاصة بأحد مشاريع الشركة.



