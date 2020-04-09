Advertisements

كشف ملابسات اختلاس 100 ألف جنيه من شركة

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:55 ص
الأموال العامة
الأموال العامة
هبة عبد الحفيظ
كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من جهودها لكشف ما تبلغ للإدارة من محامٍ بصفته وكيلا عن إحدى شركات التكنولوجيا "شركة مساهمة مصرية "، بتعرض الشركة لاختلاس مبلغ 100 ألف جنيه، من خلال تزوير أوامر وفواتير شراء منسوبة لتلك الشركة.

وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده، عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلًا عصابيًا ضم أمين مخزن، مندوب مشتريات، محاسب، جميعهم عاملين بذات الشركة المبلغة، مقيمين بمحافظتي الجيزة والمنوفية.

وتبين أن المتهمون استغلوا طبيعه عملهم بالشركة وقاموا بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال الشركة، وذلك عن طريق اصطناعهم أذون وأوامـر شـراء منسوبة للشركة وتزوير تـــوقيعات مســئوليها، ثــم يـقوموا بـصرف المبالغ المالية بموجب أوامر الشراء والإذونات الخاصة بأحد مشاريع الشركة.

وتمكنوا من خلال ذلك الأسلوب الإجرامي من الاستيلاء على مبلغ مالي 100 ألف جنيه، من أموال الشركة واقتسامه فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق ومسئولى الشركة، قامت مأمورية من الإدارة تمكنت من ضبط سالفى الذكر بمقر الشركة الرئيسى الكائن بالقاهرة وعثر بحوزتهم: 3 أذون صرف منسوب صدورهم لشركة توريدات عمومية وشركة تجارة وإستيراد وتصدير، تفيد توريد بضائع للشركة محل عملهم بمبالغ مالية مختلفة (مزورة بالكامل).

وبمواجهه المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار الأجهزة الأمنية والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

اقرأ أيضًا.. إحباط ترويج 150 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بالحوامدية

وفي سياق آخر، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في إحباط ترويج 150 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية على الأسواق، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث القسم، مفادها استغلال "صبري.ح.م"، 38 سنة، فني بشركة السكر، ومقيم بدائرة القسم، الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وعدوى فيروس الكورونا، وإقبال المواطنين على شراء الكمامات الطبية.

وأنشأ المتهم مصنعا من دون ترخيص بمسكنه، لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة الصنع وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وإدخال الغش على المواطنين.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أكدت صحة المعلومات الواردة، وأنه يبيعها بالمحلات والأسواق على أنها معقمة بأسعار زاهدة محققًا أرباحًا طائلة بطريقة غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بمداهمة المصنع المتحري عنه، والقبض على مالكه، ومصادرة ما بداخله من كمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأعدت القوات مأمورية برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم ومعاونيه النقيب عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبد القادر، ومداهمة المصنع المشار إليه.

وعُثر بداخله على 150 ألف كمامة مجهولة المصدر، 8 ماكينة خياطة، مقص كبير الحجم، 2 كرتونة استيك، 2 لفافة قماش (أبيض وازرق) طول كل منهما 50 متر.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وبمواجهة المتهم أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيابة محضر مباحث الأموال العامة مباحث قوات الأمن حوادث تصنيع الكمامات تشكيل عصابي تحرير محضر تحريات الفيروس كورونا الأموال العامة

أخبار تهمك

شوبير: الزمالك لا يقدر على ضم أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر: الأهلي فاوضني.. ورفضت الزمالك بسبب التردد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام يكشف موعد انتهاء أزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

منذ حوالي 19 ساعة

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة بشأن تفاصيل عرض بيراميدز لضم أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل النادي الأهلي المتوقع للموسم الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يتخذ قرار صارم بشأن استكمال الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة بشأن مصدر كورونا.. والخبث الإثيوبي في سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحذر المواطنين من كارثة بسبب كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. أمريكا تسجل حصيلة وفيات ضخمة لليوم الثاني على التوالي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يُقدم صفقة على طبق من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

محمود الخطيب يتخذ قرارًا تاريخيًا

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:27 م

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم "القاطرة"

محمود الخطيب يرفض فصل موظفي الأهلي بسبب كورونا

10:31 ص

قرار حاسم لمجلس الوزراء بشأن شم النسيم.. وبشرى عن كورونا والمطاعم

08:06 ص

مفاجأة بشأن موعدي انتهاء أزمة كورونا وتطبيق حظر التجوال الكامل بمصر

08:14 ص

"الصحة" تكشف مفاجأة بشأن عدد التحاليل اليومية لكورونا بمصر

08:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر