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ساوثهامبتون يحرج نجوم الدوري الإنجليزي

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:55 ص
ساوثهامبتون
ساوثهامبتون
الفجر الرياضي

أحرج نادي ساوثهامبتون كل نجوم أندية الدوري الإنجليزي الرافضين لتخفيض رواتبهم بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

 

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ساوثهامبتون بات أول نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، يطبق قرار خفض وتأجيل الرواتب.

 

وأشارت إلى أن اللاعبين والمديرين والمدربين وافقوا على التخلي عن جزء من رواتبهم لمدة 3 أشهر مقبلة وذلك بخلاف جميع أندية الدوري الإنجليزي.

 

وترغب كل أندية البريميير ليج في السير على خطى ساوثهامبتون، لكن يرفض اللاعبون التنازل عن الأموال لصالح الأندية بداعي أنها تحقق أرباحًا ضخمة، وأن هذا القرار يصب في صالح الملاك الأثرياء.

 

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