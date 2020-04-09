أعداد المصابين بفيروس كورونا في إيران تتخطى 66 ألفا

أكدت وزارة الصحة في إيران، اليوم الخميس، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تتخطى 66 ألفًا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل 117 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4110ن بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

وقد تصاعد الجدل حول أصل فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إلى أعلى مستوياته.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فيروس صيني، فيما اشتبهت بكين في أن يكون وافدا من الولايات المتحدة.

وأشار بعض العلماء والمتخصصون المنشغلون الآن بمكافحة هذا الوباء القاتل، إلى عدم وجود دلائل على تخليقه وأنه فيروس "طبيعي" معروف "النسب"، تعرض لطفرة حولته إلى "قاتل" يمتلك القدرة على اختراق خلايا البشر.