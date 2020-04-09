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برشلونة يختار بديل تير شتيجن

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:15 م
شتيجن
شتيجن
الفجر الرياضي

حدد نادي برشلونة الإسباني بديل الألماني تير شيجن حارس مرمى الفريق الأول في حالة فشل تجديد عقده للاستمرار خاصة أن المفاوضات الأولية شهدت مرحلة من الشد والجذب قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن الكاميروني اندري أونانا، حارس مرمي فريق أياكس أمستردام الهولندي دخل دائرة اهتمامات نادي برشلونة الإسباني لضمه خلال الميركاتو الصيفي للتعثر في تجديد عقد تير شتيجن.

 

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يدرس إتمام عملية التعاقد مع أونانا في سياق منفصل عن تجديد عقد تيرشتيجن في ظل رغبة النادي بتأمين مركز حراسة المرمي للسنوات المقبلة.

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نادي برشلونة شتيجن برشلونة الدوري الاسباني

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