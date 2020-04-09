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الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح المساجد وأداء صلاة الجمعة بها غدا

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
نفت وزارة الأوقاف ما يتم تداوله بين الناس من فتح المساجد وأداء صلاة الجمعة بها غدا، مؤكدة أن صلاة الجمعة غدًا، ستؤدى ظهرًا في المنازل، ولا مجال لخطبة الجمعة في أي مكان، سواء مسجد أو استوديو أو غير ذلك، كما منعت إذاعتها مسجلة دفعًا لأي التباس.

وشددت وزارة الأوقاف في بيان سابق على جميع العاملين بها، استمرار تعليق الجمع والجماعات وغلق المساجد غلقًا تامًا إلى حين زوال علة الغلق.

وحذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخٍ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

واتاحت الوزارة رقم للإبلاغ عن أي مخالفة في ذلك والاتصال بالخط الساخن فورا 01008806466، أو التسجيل عبر موقع الوزارة الرسمي.

وقررت وزارة الأوقاف قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وعن صيغة الأذان التي أتاحتها وزارة الاوقاف، هي:
ا للهُ أكبر.. اللهُ أكبر..  اللهُ أكبر ..  اللهُ أكبر
أشهد أن لا إلهَ إلا الله.. أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن محمدًا رسولُ الله 
أشهد أن محمدًا رسول الله
ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم
الله أكبر..  الله أكبر..لا إله إلا الله.

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فتح المساجد صلاة الظهر صلاة الجمعة الفيروس كورونا الاوقاف

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