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برلماني يطالب بإنشاء صناديق لدعم القطاعات المتضررة من كورونا
الخميس 09/أبريل/2020 - 12:13 م
دينا إبراهيم
طالب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بإنشاء صناديق لدعم القطاعات المتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا، بعد دراسة طبيعة الضرر الواقع على كل قطاع على حدة، على غرار صندوق دعم قطاع السياحة.
وقال غلاب في بيان اليوم الخميس: إن الأولوية في تقديم الأنواع المختلفة من الدعم للشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، يجب أن توجه إلى القطاعات الأكثر تضررا، وهو ما يتطلب دراسة جيدة من قبل الحكومة للوضع وطبيعة التأثيرات التي تعرض لها كل قطاع على حدة، بما يقلل من حدة الضرر عليها.
وأكد "غلاب" أن التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس متفاوتة من قطاع لآخر، حيث ما زالت قطاعات مثل الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية تعمل بكفاءة، في حين تأثرت قطاعات أخرى نتيجة الحظر، وهو ما يجب دراسته، وتحديد طبيعة الدعم المطلوب لكل حالة، بالاستفادة من حزمة المائة مليار جنيه التي خصصتها الحكومة لمواجهة الأزمة.
ودعا، للتكاتف بين الجميع، حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني ومواطنين؛ للعبور من الأزمة، مشددا على أن التزام المواطنين بالإجراءات الحكومية الجادة التي تم إقرارها هي السبيل الوحيد لتقليل الضرر والسيطرة على الأزمة، وعودة النشاط الاقتصادى لطبيعته في أسرع وقت ممكن.
تعافي 305 مصابين بكرونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.
ارتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
تسجيل 110 مصابين بكورونا ووفاة 9
وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 1560
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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