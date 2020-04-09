مجلس الشيوخ الأمريكي يمنع أعضائه من استخدام تطبيق Zoom

يبدو أن تطبيق زوم - Zoom لعقد مؤتمرات الفيديو، يواجه صعوبة في إقناع المؤسسات بأنه آمن للاستخدام، بعد أن حظرت Google موظفيها من استخدام التطبيق مباشرة ، منع مجلس الشيوخ الأمريكي أعضائه من استخدام Zoom.





وأشار تقرير من الفاينانشيال تايمز إلى أن مجلس الشيوخ حذر الناس من استخدام الخدمة.





وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن وزارة الأمن الداخلي قالت في مذكرة أن تطبيق زوم - Zoom يستجيب للمخاوف الأمنية بسرعة، كما قال البنتاغون لـ FT أنها ستواصل السماح لموظفيها باستخدام الخدمة.





في وقت سابق من هذا الأسبوع ، منعت تايوان جميع موظفي الحكومة من استخدامه. كما قيدت وزارة الخارجية الألمانية استخدام تطبيق زوم - Zoom .



