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"المالية": انفاق 30 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا حتى الآن

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
قال وزير المالية محمد معيط لقناة العربية، أنه تم انفاق 30 مليار جنيه من 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا حتى الآن.

وأضاف "معيط"، أن هناك تسهيلات كبيرة اتخذتها الدولة تجاة قطاعى التجارة والصناعة، مشدداً على أن الذى يمس العمالة لديه لن يستفيد من هذه التسهيلات مطلقاً.

وتابع وزير المالية: "قرار مجلس الوزراء شرط ذلك، مشترطين عليهم اللى عاوز يستفيد من التسهيلات لابد أن يحافظ على العمالة لديه".
 
 

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