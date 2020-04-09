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طوكيو تشهد أعلى قفزة يومية في الإصابة بفيروس كورونا
الخميس 09/أبريل/2020 - 11:36 ص
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت طوكيو أن لديها أكثر من 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، وهي أعلى قفزة يومية، وذكرت وسائل الإعلام المحلية اليابانية بما في ذلك هيئة الإذاعة الوطنية.
وقالت حكومة طوكيو متروبوليتان يوم الأربعاء، إنها عثرت على 144 حالة إصابة جديدة في العاصمة، كما اوردت وكالة "رويترز".
ارتفع العدد الإجمالي للعدوى بفيروس كورونا في اليابان إلى 5000 على الأقل،
ولم تظهر أي علامات على التباطؤ على الرغم من حالة الطوارئ المفروضة هذا الأسبوع على طوكيو وست مناطق أخرى.