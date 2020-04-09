طوكيو تشهد أعلى قفزة يومية في الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت طوكيو أن لديها أكثر من 180 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، وهي أعلى قفزة يومية، وذكرت وسائل الإعلام المحلية اليابانية بما في ذلك هيئة الإذاعة الوطنية.