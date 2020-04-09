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أوهم ضحاياه بالسفر.. القبض على نصاب الغربية

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:15 م
المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص وإيهامهم بتسفيرهم للعمل بدولة أجنبية.

كان تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من (نجار مسلح، مقيم بمحافظة الغربية و6 آخرين) بقيام أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية "له معلومات جنائية" بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية (525.000) خمسمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه بزعم تسفيرهم وإيجاد فرص عمل لهم بإحدى الدول الأجنبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن ومديرية أمن الغربية تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة، أسفرت عن مصرع وإصابة 5 أشخاص، وتمكنت القوات من القبض على طرفيها، وتعيين الخدمات الأمنية بالمنطقة محل المشاجرة لملاحظة الحالة ومنع تجدد المشاجرة مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قتُل شخصان وأصيب 3 آخرين؛ إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة بولاق الدكرور، غرب المحافظة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.


وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود متوفين ومصابين بنطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه المقدم محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها والقبض على طرفي المشاجرة.

دفع اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بتعزيزات أمنية لمكان البلاغ، معاينة وتحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، توصلت إلى أنه وقعت مشادة كلامية بين شخصين، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها أحدهما على الآخر عيارا ناريا من سلاح ناري كان بحوزته، أسقطه قتيلا.

وبينت تحريات المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة غرب الجيزة، أنه لدي معرفة أفراد أسرة المجني عليه، الخبر، عقدوا النية على الاخذ بالثأر، وعلى إثر ذلك لاحقوا القاتل، وأسقطوه قتيلا ليلحق بالأول، ونتج عن ذلك مشاجرة بين العائلتين، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص آخرين.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف والقبض على طرفي المشاجرة، وعُينت الخدمات الأمنية بالمنطقة محل الواقعة لمنع لملاحظة الحالة ومنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وجري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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