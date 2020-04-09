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أمين سر "إسكان البرلمان": الدولة تتصدى بحزم للبناء المخالف
الخميس 09/أبريل/2020 - 12:17 م
دينا إبراهيم
قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف، الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية في الوقت نفسه، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.
وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامي، موجها حديثه للمخالفين.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية في أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا، لارتكاب مخالفات.
وأشار إلى أن هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.
وأكد أن أن الدولة تتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التي تطبقها الدولة بالمحافظات.
واقترح مصادرة كافة المخالفات التي تتم في الوقت الراهن لمنع هذه الظاهرة التي تؤثر على البنية التحتية وتهدر حقوق المواطنين والدولة في الوقت نفسه.
تعافي 305 مصابين بكرونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 29 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305 حالات حتى اليوم.
ارتفاع من تحولت نتائج عيناتهم من إيجابية إلى سلبية لـ439 حالة
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 439 حالة، من ضمنهم الـ 305 متعافيين.
تسجيل 110 مصابين بكورونا ووفاة 9
وأضاف أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي المصابين بكورونا 1560
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 1560 حالة من ضمنهم 305 حالات تم شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و103 حالات وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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