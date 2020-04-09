أمين سر "إسكان البرلمان": الدولة تتصدى بحزم للبناء المخالف

قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن التصدي للبناء المخالف، الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية، والرقعة الزراعية في الوقت نفسه، وعدم ارتكاب مخالفات بناء بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن البعض اعتقد أن الدولة لن تنتبه له، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل منع هذه الظاهرة من التنامي، موجها حديثه للمخالفين.





وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من حالات البناء المخالف وهذا ما كانت له الدولة بالمرصاد، وصدرت تعليمات على الفور بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية في أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا، لارتكاب مخالفات.





وأشار إلى أن هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي لمُحاولات البعض استغلال الوضع الراهن في القيام بالتعديات.





وأكد أن أن الدولة تتصدى بكل قوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التي تطبقها الدولة بالمحافظات.





واقترح مصادرة كافة المخالفات التي تتم في الوقت الراهن لمنع هذه الظاهرة التي تؤثر على البنية التحتية وتهدر حقوق المواطنين والدولة في الوقت نفسه.



